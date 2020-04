Costiera amalfitana. Intervistiamo Benedetta Russo, nonchè manager dell’Hotel Punta Regina di Positano. Facciamo il punto della situazione in tema turismo nella città verticale. Un momento difficile e senza precedenti, sia per i cittadini che per gli imprenditori turistici e titolari delle strutture ricettive di Positano.

“Non abbiamo perso la speranza – dice Benedetta -. Bisogna ripartire e sperare che la gente ritorni a viaggiare, laddove questo sia possibile noi albergatori saremo pronti a ricominciare la stagione turistica. Sarà un anno difficile – prosegue – in cui ci dovremo adattare ad una situazione del tutto nuova, e dobbiamo farlo con entusiasmo. Dobbiamo sostenere anche i dipendenti, molto disorientati in questo momento.”

“E’ tutto legato a quando le persone ricominceranno a viaggiare. Intanto, navighiamo a vista, sperando che vada tutto bene – conclude Benedetta.”