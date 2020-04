Positano. Negativo l’esito al tampone richiesto

Positano, Costiera amalfitana. Era stato richiesto da un cittadino l’ultimo tampone , ma il medico curante aveva ragione, non ne aveva bisogno. E’ una gran bella notizia per lui e per tutti noi . Tutti i tamponi eseguiti nel nostro comune sono risultati negativi. Compreso l ultimo..per il quale c’era stato un po’ di ritardo sull’esito visto che in Provincia di Salerno alcuni ospedali son in difficoltà. “Tutti i tamponi sono stati negativi nel nostro paese Continuiamo a rispettare le regole” ha commentato il consigliere comunale di opposizione Peppe Milano , che fa parte del coordinamento che vede insieme maggioranza del sindaco Michele De Lucia, minoranza e forze del’ordine, su Facebook

Negativi anche gli altri tamponi richiesti in Costiera amalfitana a Ravello ed Amalfi . Dunque nessun altro positivo al Coronavirus Covid-19 in Costiera amalfitana , un sospiro di sollievo che fa ben sperare per il futuro al quale bisogna cominciare a pensare.