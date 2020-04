Positano. Music On The Rocks, la discoteca italiana più famosa al mondo per la prima volta chiusa per Pasqua. Il video

Positano, Costiera Amalfitana. Music On The Rocks, la discoteca italiana più famosa al mondo per la prima volta chiusa per Pasqua. Il video.

Anche il Music On The Rocks, la discoteca italiana più famosa al mondo, si è unita all’appello, realizzando un video per ricordare l’importanza di restare ancora a casa per evitare quanto più possibile la diffusione del Coronavirus. Dopo 47 anni insieme, infatti, la discoteca di Positano per la prima volta resterà chiusa per Pasqua, ma “Ritorneremo più forti di prima”, rassicura.

“Questa Pasqua la passiamo restando in casa. Ora il nostro pensiero va agli eroi che in tutto il mondo stanno lottando per salvare più vite possibili.

In questo momento non possiamo far altro che farci forza l’un l’altro con la speranza che tutto si risolva positivamente.

Un abbraccio a tutti gli amici del music.

Torneremo più forti di prima!!!”