Positano. Multiservice all’opera per la sanificazione: domani tornano a Montepertuso e Nocelle

Positano, Costiera amalfitana. Continua incessantemente il lavoro dei ragazzi della Multiservice Positano, impegnati settimanalmente nel garantire ai positanesi delle strade pulite, igienizzate e a prova di virus. Ogni piccolo gesto è fondamentale per tutelare la salute dei cittadini e ridurre al massimo la possibilità di contagio, e in questo, la città di Positano ci sta riuscendo alla grande, complice anche il prezioso lavoro che svolgono gli addetti in tali interventi.

Tra il personale della Multiservice abbiamo trovato Luigi all’opera proprio durante queste ore, e ci ha anticipato che domani la ditta tornerà sulle frazioni di Montepertuso e Nocelle, dove hanno già operato con la disinfezione di ogni angolo dei paesi.

La Multiservice Positano S.r.l. è fondamentale in questo momento di emergenza sanitaria ma non solo, poiché, ricordiamo, opera da tanti anni anche nel settore del giardinaggio, lavaggio strade, pulizia spiagge, pulizia di abitazioni, uffici, condomini, edifici industriali o commerciali, servizi di trasporto, trasloco.

