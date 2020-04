Positano, Montepertuso: le celebrazioni delle Palme della Parrocchia S. Maria delle Grazie in streaming

Domani è giorno di celebrazioni della Domenica delle Palme, ma a causa dell’attuale situazione che ci impedisce di uscire di casa per contenere i contagi da coronavirus, non sarà possibile partecipare alle benedizioni delle Palme, come da rito. Nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie a Montepertuso di Positano, l’intraprendente e tecnologico parroco Don Raffaele Celentano, trasmetterà in streaming la Santa Messa (link sotto) accompagnato dalle letture, così da seguire la funzione con la propria famiglia, restando vicini al Nostro Signore in questo periodo Pasquale. Questo è il link per seguire la diretta sul sito della Parrocchia S. Maria delle Grazie.