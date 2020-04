Da Positano a Milano e la laurea in streaming: auguri alla dottoressa Melissa Mastro

Costiera amalfitana. Il cuore dei positanesi raggiunge ogni parte d’Italia, ma non solo. In questo caso si parla della città di Milano, dove la dott.ssa Melissa Mastro di Positano ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Viticole Enologiche presso le Università degli studi di Torino, Milano, Palermo, Sassari e Foggia, in collaborazione.

Melissa ha esposto brillantemente la tesi in streaming, sui fenomeni fotodegradativi a carico di riboflavina e metionina: valutazione dell’effetto combinato dei metalli di transizione e ossigeno con l’approccio Response Surface Methodology.

Incontenibile la gioia dell’intera famiglia a Positano. A partire dai genitori Salvatore e Rosaria, e la sorella Erika. Un vero orgoglio per tutti i concittadini, soprattutto per aver reso grande la città verticale durante questo periodo di emergenza sanitaria.

La laurea è il primo duro traguardo della vita e Melissa l’ha superato splendidamente. Un augurio immenso da parte della redazione e del direttore di Positanonews, con la speranza che possa essere uno splendido inizio di una brillante carriera. Ad Maiora!