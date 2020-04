Da Positano a Maiori, anche cittadini della Costa d’ Amalfi bloccati fra il Kenya e il Messico. Solo l’Italia non ha recuperato i suoi cittadini. Ritorniamo sul dramma dei 500 italiani bloccati in Kenya in Africa e i 100 bloccati in Messico. Una situazione che ci riguarda molto da vicino, ci sono cittadini di Positano e anche altri comuni della Costiera amalfitana bloccati li. Assurdo quello che succede, vicenda surreale visto che l’Alitalia ha tanti aerei a terra che potrebbero partire, o che Di Maio fece partire un aereo militare per una sola persona. La cosa più incredibile è che l’ Inghilterra, la Germania, la Francia, tutti i paesi d’Europa hanno recuperato i propri cittadini, gli unici europei rimasti fuori dalla propria casa, qualcuno in stato quasi di semi indigenza dopo tante settimane bloccati all’estero, sono solo gli italiani. Usati e strumentalizzati dai media per fare notizia, dalla politica per fare opposizione, in condizione di frustazione e disagio psichico , oltre che fisico, senza nessuna speranza concreta di tornare subito a casa. Non perdete tempo, riportateli a casa.