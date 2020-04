Positano. L’unica tabaccheria aperta è quella dove lavora Antonio: “Grazie a Positanonews ho trovato casa”

Positano, Costiera amalfitana. L’unica tabaccheria aperta nella città verticale si trova scendendo da Via Pasitea, è quella dove lavora Antonio Iovine, dalle 7:45 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30/20:00, anche la domenica.

Ricordiamo la storia di Antonio, che circa due settimane fa inviò una lettera, pubblicata da noi in un articolo (CLICCA QUI per leggerlo), con l’intento di trasferirsi nel paese della Divina Costiera.

Antonio, con domicilio a Scafati, lavora da circa 3 anni al tabacchi nei pressi di Punta Reginella e, fino a poco fa, ogni giorno percorreva la strada per raggiungere il lavoro a Positano. Più volte è stato sottoposto a controlli da parte delle forze dell’ordine per la verifica dell’autocertificazione e più volte ha tentato di rassicurare i militari ed i positanesi di non aver avuto contatti con nessuno. Visto l’aggravarsi della situazione, ha deciso di trasferirsi temporaneamente a Positano per evitare spostamenti e possibilità di contagio.

Grazie a Positanonews il giovane Antonio ha trovato una sistemazione temporanea a Liparlati. Lieti di aver offerto sostegno a chi, durante questa situazione di emergenza sanitaria globale, continua a lavorare con dedizione, garantendo il servizio ai positanesi.