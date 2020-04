Positano. Lulù Fiorentino: “No a soluzioni ibride, o si apre o si tiene tutto chiuso. Bisogna controllare gli accessi al Paese”.

Positano, Costiera Amalfitana. Sentiamo Lulù Fiorentino, che parla del futuro degli stabilimenti balneari: “Il problema non è soltanto il futuro degli stabilimenti balneari – dice – Posso organizzare il mio stabilimento balneare in qualsiasi modo voglia lo Stato, seguendo tutte le direttive, ma, una volta arrivata a Positano, la gente che non va allo stabilimento creerà inevitabilmente degli assembramenti nella piazza, o altrove. Bisognerebbe trovare un sistema: noi imprenditori privati siamo anche disposti a collaborare con il Comune affinché si faccia in modo che vi sia un accesso in completa sicurezza”.