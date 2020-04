Positano. Le mascherine per le famiglie verranno ritirate il primo maggio dal Comune e poi distribuite

Positano, Costiera amalfitana . Le mascherine per le famiglie verranno ritirate il primo maggio dal Comune e poi distribuite. A dirlo è il vicesindaco Francesco Fusco “Il Comune di Positano deve ritirarle vicino Napoli il giorno 01/05/2020 alle 15.30 (due x famiglia) successivamente verranno distribuirle.” I cittadini chiedevano di sapere quando sarebbero arrivate nella cittadina della Costa d’ Amalfi, in Penisola Sorrentina sono state già distribuite, a cura della Protezione civile, in particolare a Piano di Sorrento e Meta, anche le farmacie si sono prestate a queste distribuzione, a Praiano il Comune ne ha fatte fare 2 mila da una sartoria, ma non sono quelle della Regione. Ricordiamo che il Governo Conte ha comunque comunicato che le mascherine dovranno costare 0,50 centesimi, ma c’è molta confusione al proposito visto che non vi è un modo uniforme nella distribuzione nella Regione Campania. Ad alcune famiglie le mascherine sono arrivate anche per posta . In ogni caso prima della fine del lockdown, che è previsto per il 4 maggio, dopo questa lunghissima Fase 1 della quarantena per Coronavirus Covid-19, anche a Positano tutte le famiglie avranno le mascherine .