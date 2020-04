Positano. Le dichiarazioni del sindaco De Lucia all’ANSA: “Ho parlato con Salvini. I comuni virtuosi andranno in affanno”

Costiera amalfitana. Ecco le dichiarazioni che il sindaco di Positano, Michele De Lucia, ha rilasciato all’agenzia ANSA.

Coronavirus: sindaco Positano, serve aiuto anche a noi Parlato con Salvini, Comuni virtuosi tra poco andranno in affanno.

“Ho sentito anche ieri Matteo Salvini, ci siamo confrontati su alcuni temi che riguardano il mio territorio in questa fase d’emergenza”. A dirlo all’ANSA e’ il sindaco di Positano (Salerno), Michele De Lucia che sta interloquendo con il leader della Lega per fronteggiare i problemi che riguardano il suo comune.

“Essendo un Ente virtuoso – spiega De Lucia – noi non abbiamo trasferimenti da parte dello Stato. Ma questo discorso poteva valere fino al 2019. Da quest’anno e con quest’emergenza è tutto cambiato. Perchè non stiamo incamerando la tassa di soggiorno e la Ztl, abbiamo portato a zero le strisce blu e ci sono una serie di cose che non ci consentono di avere la virtuosità degli anni precedenti”. Pertanto De Lucia, che a novembre scorso ha aderito alla Lega, ha chiesto a Salvini di farsi portavoce con il Governo di questa problematica, in quanto “di qui a pochissimo anche i comuni virtuosi andranno in affanno per l’erogazione dei servizi essenziali”.