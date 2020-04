Positano. Lavori a Piazza dei Mulini per 250 mila euro si pensa al dopo Covid

Positano, Costiera amalfitana . Per fortuna pare che in Italia, e quindi anche in Campania, si comincia a parlare di fine del lockdown, il paese può e deve cominciare a rivivere, con le dovute precauzioni, per diversi mesi ancora dovremmo abituarci a convivere con il coronavirus Covid – 19 che ha segnato in modo indelebile noi e la Storia dell’umanità in questo 2020. Dunque prepariamoci ed organizziamoci per la fase 2 dopo Pasqua. Intanto non abbassiamo la guardia anche se si comincia a vedere la luce fuori dal tunnel, conviveremo per almeno un anno con l’emergenza Coronavirus. Non si uscirà ancora di casa, non si andrà ancora a scuola, si dovrà mantere il metro di distanza, la mascherina e lavarsi le mani ancora per molto, ma bisogna ricominciare a lavorare, l’Italia non può reggere più stando ferma e i segnali del successo del contenimento ci sono. Il turismo sarà molto sotto tono, alberghi che ricominceranno a giugno o a luglio, se decideranno di aprire quest’anno, con adeguamenti all’emergenza coronavirus che rispettino il distanziamento sociale, quindi niente calca, un metro al ristorante etc. Il turismo sarà minimale e solo italiano all’inizio, ma ci sono tanti segnali positivi per il futuro. Intanto sistemiamo il paese con il lavoro avviato nelle scorse settimane, qui sotto il progetto definitivo per la riqualificazione di Piazza dei Mulini, per un totale di 250 mila euro circa:

Relazione Tecnica Illustrativa;

Inquadramento Territoriale;

Planimetria Stato dei Luoghi;

Planimetria di Progetto;

Quadro Economico;

L’importo è di €. 249.407,43 di cui €. 174.250,00 per lavori ed €. 75.157,43 per somme a disposizione dell’amministrazione, approvato con Delibera di G.C. n. 139 del 05.11.2018. Per l’esecuzione dell’intervento è stato richiesto il nulla-osta alla Soprintendenza di Salerno e che a seguito una serie di integrazione si è in attesa del nulla-osta definitivo. Con Deliberazione di G.C. n. 184 del 19.12.2019 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera dell’importo complessivo di €. 249.407,00 al fine di consentire la prenotazione dell’impegno di spesa.

