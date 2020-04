Positano. L’Assessore al bilancio Giuseppe Guida:” La priorità in questo momento è quella di stare il più possibile vicino ai nostri concittadini, alle loro famiglie e alle nostre imprese”

In questi giorni con tutta l’amministrazione comunale stiamo lavorando incessantemente per affrontare nel migliore dei modi questa crisi senza precedenti, causata dal Covid-19, che ha messo in ginocchio tutta l’Italia ed il mondo intero.

Viviamo il momento dell’emergenza sanitaria, il momento delle scelte difficili ma inevitabili di distanziamento sociale, isolamento e chiusura, del tutto inusuali per un paese come Positano da sempre abituato all’apertura verso il mondo e all’accoglienza; arriverà a breve il momento della ripartenza (cosiddetta fase 2) verso la quale dobbiamo farci trovare pronti e preparati.

Stiamo lavorando alla predisposizione del bilancio di previsione 2020 che possiamo definire senza dubbio un bilancio straordinario.

Straordinario perché le priorità, le esigenze e le necessità di oggi, sono totalmente stravolte rispetto al passato.

Anche in una prospettiva ottimistica, i sacrifici che dovremmo affrontare non sono trascurabili, il settore del turismo sarà tra i più colpiti dalla crisi e dalla paralisi generata dal Covid-19. Ci saranno ripercussioni serie, che incideranno in maniera significativa sia sulla vita di tutti i nostri concittadini che sulle imprese; in generale incideranno negativamente sull’economia dell’intero territorio della costiera amalfitana mettendo in difficoltà anche le istituzioni pubbliche e gli stessi comuni tra i più virtuosi in Italia.

Tuttavia, dai nostri incontri e dal confronto quotidiano con tutti i consiglieri comunali una cosa è molto chiara: la priorità in questo momento è quella di stare il più possibile vicino ai nostri concittadini, alle loro famiglie e alle nostre imprese. Sono questi i tre pilasti che rappresentano il motore e la linfa della nostra economia e del nostro tessuto sociale e dai quali dobbiamo ripartire più forti di prima, non appena se ne verificheranno le condizioni.

In quest’ottica e con queste certezze cercheremo di predisporre un bilancio certamente complesso, un bilancio che non a caso ho definito straordinario, perche dovremmo fare i conti con una drastica riduzione delle entrate a partire dagli introiti dell’imposta di soggiorno, gli incassi della ZTL, la sosta a pagamento che saranno pressoché azzerate. Una riduzione tale da generare squilibri finanziari importanti, che renderanno veramente complicato chiudere in pareggio una previsione di bilancio che tenga conto degli standard di servizi a cui siamo stati abituati negli anni passati. Analizzeremo e valuteremo ogni euro di spesa alle luce delle nuove priorità, cercando di garantire come sempre i servizi essenziali e la vicinanza verso le categorie più in difficoltà.

Abbiamo accolto positivamente l’iniziativa del Governo riguardante i buoni spesa e ci siamo attivati in tempi record per la loro distribuzione, per consentire alle famiglie di ricevere gli aiuti prima della Santa Pasqua. Ci auspichiamo che questa misura venga riproposta anche nel decreto di Aprile, magari con un finanziamento più sostanzioso che andrà ad integrare le risorse che sicuramente impegneremo per queste finalità da bilancio comunale . Abbiamo inoltre attivato un canale di solidarietà che vi invito a consultare, dove tutti coloro che vorranno potranno effettuare delle donazioni che saranno impiegate sempre a favore dei più bisognosi.

In questo quadro generale molto complesso, in cui ad oggi la totalità delle nostre imprese è chiusa, e conseguentemente la stragrande maggioranza dei nostri cittadini è a casa senza reddito e senza alcun sussidio economico da parte del governo, risulterà difficile anche introitare le imposte principali come l’IMU e la TARI (Tassa sui rifiuti).

Sembra chiaro dunque, che senza un intervento serio da parte del governo centrale, volto a finanziare con fondi propri i Comuni Italiani ed in particolare anche quelli virtuosi come Positano, quest’ultimi andranno in difficoltà con il rischio di non riuscire a fornire ai propri cittadini neanche i servizi primari.

Non posso quindi che condividere l’interevento di protesta del nostro Sindaco Michele De Lucia, che senza mezzi termini ha voluto evidenziare nelle sedi opportune una distorsione del nostro ordinamento che penalizza costantemente i comuni come Positano, che da anni contribuiscono a ridistribuire la propria ricchezza finanziando il fondo di solidarietà e al tempo stesso si vedono del tutto azzerati i trasferimenti statali, che vengono invece erogati a chi fa dell’inefficienza la propria bandiera dell’azione amministrativa: in questo caso oltre al danno avremmo anche la beffa.

Il quadro generale è molto complesso e articolato, dobbiamo essere uniti e coesi come non mai, vicini alle persone più bisognose e più a rischio, riconoscenti verso tutti coloro che oggi lottano per garantirci l’assistenza sanitaria, sociale ed economica di cui abbiamo bisogno, solo cosi superermo questo momento che ci auspichiamo di lasciare alle nostre spalle il prima possibile.

L’ Assessore al Bilancio

Giuseppe Guida