Positano. La Taverna del Leone apre la pizzeria , è la prima ad averlo comunicato a Positanonews

Positano ( Salerno ) . La Taverna del Leone apre la pizzeria , è la prima ad averlo comunicato a Positanonews . E’ difficile aprire in queste condizioni in Regione Campania e in Costiera amalfitana ancora di più, visto che non ci sono poi così tante persone in giro. Ma Fortunata aveva detto che ci provava e con tutta la famiglia stanno cercando di farcela . “Ci sono tanti adempimenti da seguire , ma ci stiamo provando. Appena dato il via libera ci siamo organizzati . Dovremmo riuscire ad aprire per lunedì, a scanso di imprevisti. Ovviamente solo per domicilio.” Dunque dalla perla della Costiera amalfitana il primo ok ci arriva dalla Taverna.

Foto d’archivio precedente all’emergenza coronavirus Covid-19

