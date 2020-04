Positano. La Parrocchia di Montepertuso “Vicini alla famiglia di Zi’Luigi, per tutti noi una figura di famiglia”

Positano, Costiera amalfitana. Per il coronavirus Covid-19 non si può far un funerale a cui partecipare ma tutto il paese è affranto nel dolore. La Parrocchia di Santa Maria delle Grazie retta da don Raffaele Celentano lo ricorda con questo post ” In questo momento di tristezza siamo vicini nel dolore a tutta la famiglia di Zi’Luig..si perché per tutti noi è sempre stata una figura di famiglia, non dimenticheremo mai il suo sostegno. Colonna di quella Montepertuso che piano piano sta scomparendo.

In questi momenti vorremmo stringerci in un abbraccio, un segno di vicinanza..l'ultimo saluto. Oggi ci è negato fisicamente..ma la preghiera resta la nostra arma più forte. Quindi siamo uniti con la preghiera nel salutare Zi Luig tutti insieme.."