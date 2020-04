Positano. La Messa di Pasqua in diretta sul tetto della Chiesa Nuova

Positano, Costiera Amalfitana. La Messa di Pasqua in diretta sul tetto della Chiesa Nuova. Come già accaduto negli scorsi giorni, continua la bella iniziativa intrapresa nella perla della Costiera Amalfitana. In seguito al divieto di uscire dalle proprie abitazioni per limitare quanto più possibile la diffusione del Coronavirus, infatti, a Positano, anche in questa mattina di Pasqua, la Santa Messa risuona in tutto il Paese, completamente deserto, dal tetto della Chiesa Nuova, grazie a megafono ed altoparlanti.

Noi di Positanonews apprezziamo molto questa iniziativa e ci uniamo agli auguri di Pasqua.