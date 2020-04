Positano. La lettera di ringraziamento del Sindaco a Thurnau per la donazione per la solidarietà alimentare

Positano, Costiera Amalfitana. La lettera di ringraziamento del Sindaco a Thurnau per la donazione per la solidarietà alimentare.

Caro Volker,

ti ringrazio personalmente per il tuo impegno ed esprimo la mia gratitudine a nome dei cittadini di Positano a tutti Voi Amici del Gemellaggio Positano – Thurnau per lo splendido gesto di generosità compiuto nei riguardi del nostro paese.

Seppur in un momento di grande difficoltà per Positano e per l’Italia, sentiamo forte la vostra vicinanza e la vostra amicizia e questa sincera manifestazione di solidarietà verso i nostri cittadini rafforza i legami fra le nostre comunità e ci fa sentire più uniti e vicini, come in una sola grande famiglia!

Spero che verranno presto tempi migliori, in cui potremo continuare a coltivare la nostra amicizia anche ritrovandoci nei nostri bellissimi territori, così come facciamo, con grande gioia, da venti anni a questa parte.