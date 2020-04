Oggi l’attore positanese Giuseppe Rispoli ci regala la sua 26esima favola dell’appuntamento #iorestoacasa. Ed in questo fantasioso racconto ci parla del 15 agosto e della festa della Madonna Assunta di Positano, facendoci rivivere i momenti tipici di quella giornata, dal suono della banda alle bancarelle in spiaggia, per finire con la processione sulla spiaggia ed i fuochi pirotecnici della mezzanotte. E poi dà una sua ipotesi, molto divertente e che vi strapperà un sorriso, sul restauro della statua della Madonna e del famoso manto verde che l’ha contraddistinta per tantissimi anni e che solo di recente, con l’ultimo restauro, è ritornato del suo colore originario, un bellissimo azzurro. Ascoltate la favola e lasciatevi trasportare con la mente nella fantastica Positano illuminata a festa per il 15 agosto…