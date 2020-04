Positano. La Farmacia Ottica Rizzo si tinge di rosa!

Positano, Costiera Amalfitana. La Farmacia Ottica Rizzo si tinge di rosa! Tanti auguri alla Dottoressa Roberta per la nascita della piccola Sofia! Una nascita è motivo di gioia in qualsiasi momento, ma probabilmente ancora maggiore in questo momento di difficoltà dovuto all’emergenza Coronavirus.

Alla felicità di questo lieto evento si unisce anche la redazione di Positanonews, inviando i suoi sinceri auguri alla famiglia.