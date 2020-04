Positano ( Salerno ) . Paura per un incendio a una casa a Fornillo. Arrivano i vigili del fuoco da Piano di Sorrento. Continuano le fiamme nonostante l’impegno dei volontari, dei carabinieri, della polizia municipale e della protezione civile della perla della Costiera amalfitana . Verso le 20,30 arrivano i vigili del fuoco da Piano di Sorrento . L ‘incendio è stato domato alle 21 circa . Per fortuna non c’era nessuno in casa.

