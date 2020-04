Positano. Incendio alla casa a Fornillo, il post dei proprietari “Grazie di cuore a tutti”

Positano, Costiera amalfitana. Si conclude così una giornata intensa dopo l’incendio in serata di una casa in Via Pasitea a Fornillo ” Un grazie di cuore a tutti coloro che sono venuti in soccorso,grazie alle forze dell’ordine, soprattutto ai volontari della Protezione Civile e un grazie speciale nostro vicinato.

Grazie a tutti”

Un abbraccio da tutti noi di Positanonews