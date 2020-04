Positano, il Golgota illuminato a Fornillo: le splendide immagini di Daniele Esposito

Un’immagine davvero spettacolare quella che propone il fotografo Daniele Esposito. Si tratta della rappresentazione della collina, appena fuori dalle mura di Gerusalemme, su cui, secondo la narrazione dei vangeli, salì Gesù per essere crocifisso.

Il Golgota, che è rappresentato solitamente, in molte iconografie antiche, da tre croci e la cui rappresentazione appare a Positano, presso la Grotta della Torre di Fornillo, illuminata.

Un gioco di luce spettacolare per una immagine che è davvero sensazionale e che in questo periodo di settimana Santa in emergenza, assume sicuramente un significato ancora più intenso.