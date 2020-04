Positano. Gli auguri della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “Lucantonio Porzio”.

Pasqua è la festa della resurrezione, della rinascita della vita.

E’ la festa della primavera del cuore, della luce dopo il buio della notte.

Stiamo vivendo da settimane chiusi nelle nostre case, con l’angoscia delle notizie che quotidianamente ci

raccontano il dramma del nostro Paese, in cui medici e infermieri sono diventati eroi, mentre il futuro

sembra sempre più incerto.

I nostri cuori, insomma, è come se fossero improvvisamente precipitati nel buio.

Un buio al quale, però, dobbiamo resistere con tutte le nostre forze, per preparare presto la rinascita.

Lo dobbiamo ai nostri figli, che incarnano il futuro, e per i quali la scuola si sta impegnando al massimo,

col prezioso contributo dei docenti e la fondamentale collaborazione delle famiglie.

Che questa Pasqua possa essere, allora, per noi tutti un tempo nuovo, vissuto con la consapevolezza di

dover contribuire, restando a casa, al superamento dell’emergenza e delle tenebre.

Come ci hanno insegnato i nostri alunni con la favola del colibrì, è importante che ciascuno ora faccia la

propria parte, per far splendere presto il sole nel cuore di tutti.

Insieme ce la faremo. La nostra comunità e il nostro Paese sono pronti a risorgere!

Auguri di Buona Pasqua a tutti!

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Stefania Astarita

