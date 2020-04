In Positano for a breath of oxygen

Positano, Costa d’ Amalfi . C’è uno studio americano della Harvard Data Science, che vede tra i ricercatori anche un’italiana molto brava, la professoressa Francesca Domenici, che analizzando le correlazioni tra esposizione alle polveri sottili e covid_19 ha potuto accertare che si ammalano in numero maggiore e con più frequenza coloro che vivono in ambienti inquinati: questi soggetti avendo i polmoni già messi a dura prova dalle polveri sono a rischio coronavirus. Se Positano e buona parte della costiera amalfitana sono a contagio zero, ciò è dovuto non solo al rispetto delle regole durante il lockdown, a quel pizzico di fortuna che ci vuole sempre nella vita e a istituzioni che hanno funzionato ma all’inconsistenza delle polveri sottili nel nostro ambiente. Se dovessi scrivere come mangio direi “all’aria buona”. Dunque le istituzioni nella “fase 2” tengano presente questi e altri studi, l’ambiente e gli ecosistemi vanno salvaguardati: alberi, piante, animali, acque marine e sorgive. Tutto deve essere gelosamente tutelato. Credo che il miglior spot pubblicitario per la nostra terra sia poter dire agli stranieri che ci guardano: venite da noi che qui c’è aria che fa bene ai polmoni!

Luigi De Rosa

Ph. Alex Lucibello