Positano. Emoziona il Sepolcro delle suore alla Chiesa Nuova dedicato ai medici che combattono contro il coronavirus. Qui le suore dal Sud America stanno facendo tanto per mantenere su il morale dei positanesi. Venute dal Sud America, fanno da supporto all’Asilo Luigi Rossi e a tante attività, si prestano a insegnare a suonare, ad aiutare il prossimo, a mezzogiorno la preghiera risuona con gli altoparlanti in tutto il paese e con tanto amore hanno fatto un piccolo sepolcro , forse l’unico in Costa d’ Amalfi. A campeggiare un medico che combatte il coronavirus Covid-19 . Grazie per esserci da Positanonews