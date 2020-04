Positano, due medici presenti al 118, uno è di troppo. Ecco il motivo della presenza delle forze dell’ordine

Ecco chiarita la presenza di carabinieri al di fuori della postazione del 118 di Positano. Dopo decine di telefonate giunte questa sera alla nostra redazione, facciamo chiarezza su quello che è successo stasera a Fornillo, dove si trova la postazione del 118, con i sanitari e l’ambulanza della Croce Rossa. Si è presentato un medico di troppo al presidio positanese, infatti uno solo doveva essere di turno. Tale circostanza ha richiesto quindi la presenza dei militari dell’arma, che stanno indagando su quanto avvenuto. Domani sicuramente si conoscerà il motivo della presenza del medico in esubero al 118. Tranquillizziamo quindi tutti i cittadini di Positano, non si tratta di alcuna questione legata al coronavirus.

Il sindaco Michele De Lucia ha placato la situazione con un messaggio ai propri concittadini:

“Buonasera, Un chiarimento per tutti i cittadini che mi stanno chiamando preoccupati riguardo le notizie di un caso covid al Saut 118 di Positano. Voglio rassicurarvi che non c’è nessun caso di positività e vi invito a stare tutti sereni e continuare a rispettare le regole così come stiamo facendo.

Questa sera si è verificato un increscioso episodio presso il Saut 118, dove si è rilevata la presenza di due medici per il turno serale. Uno dei due medici non era autorizzato a prestare servizio a Positano. Le forze dell’ordine, che in questi giorni sono costantemente a presidio dei varchi all’ingresso al nostro paese, verificata la non veridicità delle affermazioni del medico, sono prontamente intervenute.”