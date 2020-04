Positano, Domenica delle Palme: Don Giulio benedice i tradizionali rametti d’ulivo a distanza

Positano, Costiera amalfitana. Ci apprestiamo a vivere la Domenica delle Palme. In molti si chiedono come celebrare da casa il tradizionale rito e benedire l’amato ramoscello di ulivo anche durante questa emergenza sanitaria.

La città di Positano riconferma la tradizione nonostante il coronavirus e benedice le palme, grazie a don Giulio Caldiero dal terrazzo della Chiesa Nuova. Anche se non sarà possibile, come di consueto, ricevere la benedizione da vicino e con l’acqua santa, tutti i fedeli possono affacciarsi al proprio balcone ed essere vicini a don Giulio con lo spirito.

Numerose iniziative in tutta Italia permettono, inoltre, di seguire la benedizione delle palme in streaming o diretta tv, come nel caso di Papa Francesco.

Foto Michele Cinque e Giuseppe Di Costanzo