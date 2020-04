Positano. Disposta la chiusura di tutte le attività a Pasqua e Pasquetta, farmacie escluse

Positano, Costiera amalfitana. Il comune, con ordinanza sindacale n.7, ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione di farmacie e parafarmacie, per i giorni di Pasqua e Pasquetta. L’amministrazione comunale di Via Pasitea, ha inoltre vietato le consegne a domicilio per i suddetti giorni.

