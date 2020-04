Positano. In diretta con i ristoratori “In queste condizioni non si può aprire” . Intanto ci si organizza in associazione con Capri e Sorrento . E’ in fermento anche nella perla della Costiera amalfitana il mondo della ristoranzione, dopo la clamorosa protesta della “bellissima” Ravello con i ristoratori che hanno consegnato, solo simbolicamente e virtualmente con una mail, al sindaco , le chiavi dei propri ristoranti, nell’ambito di una iniziativa nazionale, Positanonews ha ascoltato vari ristoratori , salvo la Taverna del Leone, che ha deciso di aprire comunque, nessuno pare sentirsela. Dalle Tre Sorelle, alla Cambusa a Chez Black, Capricci, Il Grottino, Il Fornillo, Saraceno d’Oro, Mediterraneo, Da Vincenzo , Caffè Positano, giusto per citare qualcuno che abbiamo contattato, non apriranno perlomeno fino a maggio, sono tutti in attese di normative e disposizioni che conesntano una attività accettabile in un paese turistico. La cosa positiva, come abbiamo detto con il sindaco Michele De Lucia, che la categoria sta dialogando e provando a fare associazionismo.