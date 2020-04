Positano in difficoltà. Entra in campo l’invidia “Non hanno la minima idea di quanto costi tenere in piedi un’attività qui” . Il post di un imprenditore

Positano in difficoltà. Come tutta l’Italia, anche la Campania, ed anche Positano subisce la crisi economica dopo la crisi sanitaria dovuta dal Coronavirus Covid-19. Entra in campo l’invidia, degli sciacalli. “Non hanno la minima idea di quanto costi tenere in piedi un’attività qui” . Il post di un imprenditore dopo il servizio su La7 che ha avuto una marea di commenti sul web. Positano , la perla della Costiera amalfitana, scatena invidie, tentativi di emulazione, cercano di copiare il nostro stile , le foto, il nome, dietro un successo ci sono tanti sacrifici.

come sempre ogni qualvolta si parla di Positano entra in campo l’invidia…non hanno la minima idea di quanto costi tenere in piedi un’attività qui…vedono solo al flusso ma cari amici chi non dorme sonni tranquilli la notte siamo noi piccoli e grandi imprenditori…forse non vedono che diamo lavoro a migliaia di persone e tantissimi vengono anche da fuori…e accolti come figli del paese….cari amici quando i vostri figli vanno o andranno a lavorare fuori non avranno bisogno di curriculum ma basta dire ” abbiamo lavorato a Positano”..vorrei dire a questi signori che commentano di rivedersi bene le interviste…nessuno ha parlato di piangere perché per quest’anno non guadagnano ma la prima preoccupazione è stata per tutti i dipendenti…i nostri imprenditori i barattoli di Nutella li comprano e li regalano a chi ne ha bisogno… spero che voi non fate parte di queste persone che vengono a lavorare qui …sarebbe veramente di cattivo gusto il vostro pensiero … Forse qualcuno avrebbe bisogno di un passaporto prima di entrare e parlare di Positano…buona giornata….. commento alle risposte su pn intervista la 7

Se gli sciacalli godono per il leone ferito, non sanno che loro rimangono sciacalli ed il leone è sempre leone..