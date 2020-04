Positano. De Lucia:”Un discorso indecoroso…Io resto dell’idea che Mattarella deve chiudere questa brutta pagina della politica italiana”

Un discorso indecoroso, che non da speranza alle famiglie ed agli imprenditori, imputando ad altri le proprie incompetenze!

Continua a non dare speranza al nostro Paese, continua a non destinare un euro per le famiglie, continua a non dare risposte sulle tasse da pagare!

Non dice una parola su come devono andare avanti gli enti locali.

Per quanto ci riguarda ha fatto capire che il turismo, fonte importante del nostro pil, ma sopratutto fonte occupazionale fondamentale, non è nelle priorità del Governo: Complimenti!!

Io resto dell’idea che Mattarella deve chiudere questa brutta pagina della politica italiana..