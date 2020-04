Positano. De Lucia “Nuovo bando per i buoni spesa”. Aiuti anche dall’estero

Positano, Costiera amalfitana. L’annuncio del sindaco Michele De Lucia per dare ulteriori contributi alla popolazione in difficoltà” L’Amministrazione comunale di Positano, per venire incontro alle immediate necessità delle famiglie, ha deciso di procedere con un nuovo bando per la concessione dei buoni spesa alimentari.

Il Sindaco Michele De Lucia “con maggio alle porte, ancora non è chiaro quali saranno le misure previste dal Governo a sostegno delle famiglie, molte delle quali affrontano un momento di difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria in atto. Abbiamo perciò deciso di non aspettare ulteriormente ed utilizzare le somme arrivate dalle donazioni sul conto corrente aperto presso la nostra tesoreria per la “solidarietà alimentare” a cui tanti cittadini, ma anche tanti amici di Positano dall’estero, hanno voluto dare il proprio contributo: a loro va il mio più sentito ringraziamento per la vicinanza e l’affetto dimostrato verso il nostro paese! l’Amministrazione ha inoltre stanziato un ulteriore somma con fondi dal bilancio comunale per cercare di essere quanto più a sostegno delle famiglie di Positano. Utilizzeremo queste risorse sotto forma di buoni spesa alimentari, per l’acquisto di generi di prima necessità. Al più presto saranno erogati alle famiglie che ne faranno richiesta.

Domani è primo maggio, la festa del lavoro, che purtroppo per molti quest’anno avrà un sapore amaro. Noi vogliamo essere vicini a tutti i lavoratori, a tutte le famiglie. Il mio augurio è che si torni presto tutti al proprio lavoro’

Ad inizio della prossima settimana sarà pubblicato l’avviso con il modulo per la presentazione delle domande, che scadranno il 12 maggio.”

Il Comune di Positano ha aperto un conto corrente nel quale sono arrivati contributi da parte di imprenditori della cittadina della Costa d’ Amalfi, ma anche dall’estero, dalla città gemellata in Germania di Thurnau con 1.500 euro, ma anche dagli USA e da turisti fino a 10 mila euro, oltre ai contributi ulteritori erogati dal Comune.