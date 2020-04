Positano, dal San Pietro gli spaghetti aglio e olio di Vito Cinque – VIDEO

Direttamente dalle cucine del rinomatissimo San Pietro di Positano, il proprietario Vito Cinque, mostra un interessante preparazione degli spaghetti aglio e olio. Un piatto povero e molto conosciuto per noi italiani, ma che il manager dello storico hotel 5 stelle lusso, vuole far apprezzare al resto del mondo: anche in altri paesi infatti le persone stanno rimanendo a casa e questa è una ricetta semplice da gustare. “Annoiato di cucinare le stesse cose a casa? Vito Cinque ha una ricetta di pasta semplice e classica che tutta la famiglia può gustare. Lo abbiamo sicuramente fatto” – così recita la simpatica didascalia che correda il video in cui viene realizzato il piatto (sotto).