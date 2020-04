Abbiamo sempre condiviso sul nostro giornale le sue bellissime favole che ci ha regalato – e che ci auguriamo continui a regalarci – in questo periodo di quarantena. Attraverso le sue fantastiche storie, ambientate nel suo paese natio, nella sua Positano, nel suo “paese baciato dal sole e dal mare”, ci ha fatto sognare, sorridere e riflettere e ci ha donato un arcobaleno in questo periodo buio. Ha messo a disposizione di tutti la sua arte e la sua bravura. Oggi, però, l’articolo che gli dedichiamo è speciale perché noi della redazione di Positanonews desideriamo fargli i migliori auguri per il suo compleanno. Anche lui, come tanti, festeggerà lontano da amici e parenti, ma è una lontananza solo fisica perché in tanti hanno voluto manifestargli il proprio affetto realizzando un bellissimo video-collage dove si alternano per dirgli “Buon Compleanno”. Noi non lo facciamo con un video ma con quello che è il nostro modo di comunicare, ovvero con un articolo. Ed oltre a fare a Giuseppe gli auguri per il suo compleanno vogliamo ancora una volta ringraziarlo perché il vero regalo è quello che lui fa a noi con il suo sorriso, la sua fantasia e la sua voce. Auguri Giuseppe e, come dice lui alla fine di ogni suo video, andrà tutto bene.