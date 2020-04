Positano. Il consigliere Antonio Palumbo ci parla delle ipotesi di ripresa e della situazione attuale: “Il cimitero mai stato chiuso”

Positano. Riguardo all’attuale situazione in città ed alle previsioni per il futuro immediato abbiamo ascoltato il consigliere comunale addetto ai lavori pubblici Antonio Palumbo: “Abbiamo organizzato tutto al meglio per ripartire. Il primo cantiere che intendiamo terminare sarà sicuramente quello di Piazza dei Mulini ma ci stiamo comunque organizzando per la ripresa generale dei lavori. Ma prima di cominciare abbiamo studiato tutte le normative, abbiamo fatto formazione e stiamo organizzando tutti i cantieri al meglio per il contenimento del contagio da Covid-19. Il cimitero da noi non è mai stato chiuso. Al momento rimarrà aperto con orari contingentati il sabato e la domenica, ma in seguito vedremo come organizzarci tenendo conto delle varie esigenze. Per il resto la città di Positano cerca di organizzarsi al meglio e stiamo seguendo le linee del Governo che sono quelle dettate dal momento di emergenza. E’ difficile pensare di riuscire a riaprire tutto. In questo momento mettiamo al primo posto la salute dei cittadini che è l’interesse primario e poi cercheremo seguire un’unica linea. Non sono tanto d’accordo con le fughe in avanti fatte da alcune regioni. Penso che siano i sindaci coloro che hanno maggiormente il polso della situazione”.