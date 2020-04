Positano Città Sicura. Il dottor Montefusco ci parla di mascherine e sanificazione su Positanonews TG. Dalla perla della Costiera amalfitana il dottor Carlo Montefusco , intervistato dal nostro Lucio Esposito, ha illustrato quello che c’è da sapere a proposito di mascherine e sanificazione il video collegamento in diretta dalla sua Parafarmacia in Via Pasitea . Intervento molto apprezzato , chiaro, semplice e competente.