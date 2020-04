Positano. Cecchi Paone contro Sgarbi su La7 a L’Arenza “Ci vuole responsabilità” “Criminale chi multa chi va in bici” Dalla perla della Costiera amalfitana Alessandro Cecchi Paone si trova ad affrontare le stilettate di Vittorio Sgarbi sulle misure restrittive che ha adottato il Governo e che stanno portando a multe salate nei confronti dei cittadini che si trovano fuori casa senza motivo di necessità. Sgarbi: ‘Una dissennatezza, le forze dell’ordine devono sanzionare reati reali, criminale chi multa chi va in bici’. Cecchi Paone replica “Ci vuole responsabilità” , po interviene sulla Germania “Hanno ascoltato gli scienziati e si sono organizzati con i posti in terapia intensiva”