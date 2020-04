Positano blindata a Pasqua. Sanzionata ancora una persona a Fornillo

Positano, Costiera amalfitana. La Città Verticale è blindata. Presidio continuo dei carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, a loro va il nostro particolare augurio di Pasqua, invece di stare a casa con la famiglia come vorrebbero sono in strada a lavorare per noi . I vigili urbani hanno sanzionato e posto in quarantena un’altra persona sulla spiaggia di Fornillo dopo i tre dell’altro giorno . E i controlli ovviamente proseguiranno anche domani che è una giornata a rischio . La Pasquetta vedeva migliaia e migliaia di persone arrivare in Costa d’ Amalfi, ma questa volta non crediamo che nessuno riuscirà a passare le maglie dei controlli che sono rigidi in Campania, da Salerno a Napoli oggi Positanonews sulle strade ha trovato solo forze dell’ordine. Buona Pasqua a voi che lavorate per noi, Buona Pasqua a voi che ci leggete . Grazie a tutti