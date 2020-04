Positano blindata. Aumentano i controlli: schierati polizia municipale, guardia di finanza e carabinieri, ma per strada non c’è nessuno. Positano, in Costiera Amalfitana, è completamente blindata. Oggi sono intervenuti anche la guardia di finanza di mare e la capitaneria di porto, che hanno unito il loro lavoro a quello della polizia municipale e dei carabinieri, che girano tutto il paese. Sono controlli resi necessari dall’imminente Pasqua ma Positano è completamente vuota: per strada non c’è nessuno. Sono tutti a casa, nel pieno rispetto delle regole imposte per limitare il contagio del coronavirus, dimostrando di aver compreso l’importanza di restare nelle proprie abitazioni, trattandosi dell’unico modo per impedire la diffusione del virus.