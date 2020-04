Positano. Bellissima iniziativa della Protezione Civile, intervenuta per aiutare i ragazzi delle scuole: “Ora potranno studiare in tranquillità”

Positano, Costiera Amalfitana. Bellissima iniziativa della Protezione Civile, intervenuta per aiutare i ragazzi delle scuole: “Ora potranno studiare in tranquillità”

Bellissima iniziativa quella dei volontari della Protezione Civile per i ragazzi delle scuole, per il momento delle classi prime e seconde. Gli alunni erano costretti a stampare centinaia di fogli, essendo tutti i libri a scuola, causando grandi problemi nello svolgimento dei compiti a casa. La Protezione Civile si è prontamente attivata ed è intervenuta per risolvere questo problema. Ringraziamo Roberto Grassi ci ha spiegato il grosso lavoro, ed un grazie anche all’assessore Guarracino ed a tutti i volontari, che si sono prestati ad aiutare i cittadini in questa situazione.

Riportiamo di seguito proprio le parole dello stesso Roberto Grassi, che ha scritto:

“È stata una giornata dura ma vi assicuro, piena di soddisfazioni. Ora chi non poteva stampare e chi semplicemente non aveva un libro, potrà studiare in tranquillità. Voglio dire grazie AL COMUNE DI POSITANO con RAFFAELE GUARRACINO E ANTONINO DI LEVA in prima linea. Queste sono le cose belle, sopratutto vedere un amministrazione presente, dividere libro per libro ti fa capire quanto amore provano per il paese che amministrano.”