Positano. Auguri a Francesca che oggi festeggia i suoi 20 anni… ai tempi della quarantena

Positano, costiera amalfitana. I compleanni portano sempre allegria e serenità e sono in tanti coloro che li stanno festeggiando in questo periodo di isolamento. Ed è questo il caso di Francesca che oggi compie 20 anni e li festeggia in casa in compagnia dei genitori Cesare e Maria Chiara, della sorella Claudia e dei nonni Giuseppina e Gioacchino. Un compleanno sicuramente diverso dagli altri ma che fa riscoprire il calore della famiglia. A Francesca la redazione di Positanonews augura di trascorrere un compleanno sereno e ricco di felicità. Un abbraccio virtuale.