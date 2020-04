Positano. Auguri allo chef Emilio Desiderio per i suoi 40 anni… in quarantena

Positano. Oggi lo chef Emilio Desiderio, originario di Vico Equense, festeggia i suoi 40 anni in tempo di quarantena. Un compleanno tra le mura domestiche senza amici e parenti, ma semplicemente in compagnia della sua famiglia. A rendere ancora più speciale questo giorno la bellissima torta con una decorazione in pasta di zucchero che richiama la sua professione, con tanto di cuoco e pentolone colmo di spaghetti al pomodoro e gli immancabili peperoncini. Emilio ha lavorato come chef al Rada Restaurant di Positano ed ora svolge la sua professione presso Villa Gabrisa. La redazione di Positanonews esprime i migliori auguri di buon compleanno ad Emilio con un grande abbraccio virtuale.