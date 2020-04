Positano. Auguri ad Olga de Luise per i suoi 40 anni... ai tempi della quarantena

Positano, costiera amalfitana. oggi Olga De Luise festeggia i suoi 40 anni… in quarantena. Un compleanno sicuramente diverso dagli altri, trascorso in casa come le norme impongono. Ma i compleanni vanno sempre festeggiati perché ci parlano di vita e di gioia. A spegnere le candeline con Olga il marito Michele Cinque ed i figli Ginevra e Tobias. Amici e parenti partecipano con lei virtualmente in attesa di poter festeggiare tutti insieme con abbracci e baci. E noi della redazione di Positanonews facciamo i migliori auguri ad Olga per i suoi primi 40 anni sicuri che presto ci rivedremo fra le strade del nostro paese. Auguri di cuore Olga.

foto di repertorio