Positano. Assegnazione dei buoni spesa. Il sindaco invita a farne richiesta solo in caso di reale necessità

Riportiamo il comunicato del sindaco di Positano Michele De Lucia:

L’amministrazione comunale, appena saputo l’importo assegnato al nostro comune per i buoni spesa, si è immediatamente attivata per assegnare i fondi, seppur esigui, a tutti i nostri concittadini che attraversano un momento di difficoltà economica.

I fondi per i buoni spesa vengono da un finanziamento straordinario della protezione civile, che ha lo scopo esclusivo di dare la possibilità a chi è in difficoltà di avere un piccolo sollievo, consentendo di acquistare generi di prima necessità.

Inoltre, abbiamo voluto istituire un conto corrente dedicato, perché molti cittadini ci hanno chiesto di poter fare delle donazioni per chi è bisognoso. Queste donazioni saranno utilizzate tutte sempre con lo stesso scopo, e cioè permettere l’acquisto di generi alimentari alle famiglie più in difficoltà.

Pertanto invitiamo solo chi ha reale necessità a presentare la domanda.