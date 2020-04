Positano, Costiera amalfitana Nel giorno di Pasquetta in una Positano insolitamente tranquilla e deserta, a causa delle misure di contenimento per il Coronavirus Covid-19, , si è potuto apprezzare maggiormente la natura baciata dal sole senza gli “intrusi” umani messi in quarantena . Questa “pausa” sta giovando soprattutto all’ambiente, ed in mare aperto è stato possibile ammirare con tanta meraviglia dei delfini: nelle suggestive immagini di Daniele Esposito si possono notare le sagome e la pinne del cetacei, che fanno capolino tra le onde lucenti, nella rada di Fornillo a Positano

Video Beatrice Cinque