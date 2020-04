Positano. Annamaria Fusco, mamma del direttore: 77 anni in quarantena

Positano, Costiera Amalfitana. Annamaria Fusco, mamma del direttore: 77 anni in quarantena. Giornata di festa per Positanonews: Annamaria Fusco, la mamma del nostro direttore, spegne oggi 77 candeline! La donna si gode i festeggiamenti con i parenti più vicini, mentre, per il momento, con quelli un po’ più distanti si deve accontentare di una videoconferenza. Un po’ più distanti, sì, ma soltanto fisicamente. I compleanni sono sempre fonte inesauribile di gioia e di felicità, ed è questo che noi della redazione di Positanonews auguriamo alla signora Annamaria per questo compleanno particolare in quarantena.