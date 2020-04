Positano. Anche Peppe Capozzi a “Vivi e lascia vivere” sulla RAI

Positano, Costiera amalfitana. Peppe Capozzi ieri sera è andato in onda “Vivi e lascia vivere” una fiction RAI con Elena Sofia Ricci, nel video in una scena al bar. Le scene sono state girate prima dell’emergenza Coronavirus Covid-19. Peppe non è nuovo a queste comparse televisive, è apparso anche nella serie “Gomorra 4” . Giuseppe Capozzi è un maestro di Jeet Kune Do, un famoso stile di Kung Fu perfezionato da Bruce Lee, un gran lavoratore e giovane piene di risorse. Una di quelle persone di cui andiamo orgogliosi come positanese, non a caso lo abbiamo premiato per Positanonews come sportivo dell’anno. Ad Maiora Peppe