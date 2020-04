Positano, Costiera amalfitana. Recentemente anche la divina costiera, immune fino a pochi giorni fa, è stata contagiata oltre ai casi di Vietri sul Mare. Occorre rispettare le regole ed attenersi alle direttive di chi governa. Come quasi ogni giorno portiamo avanti la rubrica di aggiornamenti in tema coronavirus con il sindaco della città verticale, Michele De Lucia.

A breve saremo in diretta sulla pagina Facebook di Positanonews per intervistare il sindaco ed analizzare anche la questione turismo, che continua a preoccupare a causa del continuo aggiornamento a livello mondiale del numero dei contagi, ma anche delle zone colpite dai virus e le conseguenti limitazioni per i viaggi.