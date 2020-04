Positano. Aiuti alle famiglie, il Comune comincia oggi la distribuzione dei buoni spesa

Comincia oggi la distribuzione dei buoni spesa per le famiglie che ne hanno fatto richiesta.

I buoni sono spendibili entro il 30 aprile in tutte le attività di generi alimentari del nostro paese: salumerie, ortofrutta, macellerie e pescherie.

Con grande impegno, abbiamo fatto in modo che le famiglie più bisognose avessero questo aiuto prima della Santa Pasqua.

Le persone e famiglie in difficoltà economica possono ricevere i buoni spesa per acquistare alimenti, farmaci e beni di prima necessità. I buoni spesa vengono erogati direttamente dai Comuni italiani.

Si tratta di un aiuto straordinario introdotto dal Governo per questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus (COVID-19).

Vediamo nel dettaglio come funzionano i buoni spesa, cosa permettono di acquistare, come averli, a chi spettano e ogni altra informazione utile.

n base a quanto previsto dall’ordinanza n. 658 della Protezione civile, il Ministero dell’Interno ha reso disponibili 400 milioni di Euro sul Fondo per i Comuni. Questi soldi servono per distribuire i buoni spesa oppure per comprare e distribuire direttamente generi alimentari e prodotti di prima necessità alle famiglie povere. La quota che spetta ad ogni comune per questo intervento di solidarietà alimentare è stata fissata in base al numero di abitanti e all’indice di povertà.

A partire da aprile 2020 ogni comune, con l’aiuto di volontari del terzo settore, ha il compito di distribuire i buoni spesa gratis ai cittadini bisognosi di aiuti economici. La scelta della platea di famiglie beneficiarie, le modalità di assegnazione e le procedure per fare domanda vengono stabilite da ogni sindaco in collaborazione con il proprio ufficio servizi sociali. Possono beneficiare dei buoni spesa famiglie con figli, coppie e single con priorità per chi non riceve altri sostegni pubblici

L’importo del buono acquisto ha mediamente un valore di 300 euro, tuttavia può variare da circa 100/200 euro fino a 500/600 euro. I bonus più elevati vengono generalmente assegnati ai nuclei familiari più numerosi.