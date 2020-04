Positano. 50 anni dalla Giornata Mondiale della Terra, i meravigliosi lavori dei nostri ragazzi in quarantena per la scuola

Positano, Costiera amalfitana . 50 anni dalla Giornata Mondiale della Terra, i meravigliosi lavori dei nostri ragazzi in quarantena per la scuola ono trascorsi 50 anni da quando le Nazioni Unite hanno istituito la Giornata Mondiale della Terra, la più importante manifestazione al mondo sulla sostenibilità ambientale, nata per indurre i Paesi ad occuparsi in modo più attento e continuativo delle questioni ambientali. Considerato lo stato di salute in cui versa attualmente il nostro pianeta, questa Giornata assume un’importanza sempre più grande e rendere più consapevoli le persone, sui rischi che comporta il riscaldamento globale e sulle soluzioni che possono essere adottate per contrastarlo è compito anche della scuola.

Anche a distanza i bambini sono stati sollecitati a riflettere sulle tematiche ambientali e della salvaguardia del pianeta Terra.

I piccoli della classe prima della scuola primaria di Praiano sono stati stimolati a riflettere sul tema attraverso una presentazione realizzata dalla loro maestra Margherita, animata dalla canzoncina “La terra è una palla”. Durante la proiezione nella classe virtuale, la maestra ha chiesto ai bambini di “colorare” un globo animato, con una mistura di farina, sale, acqua, lievito per dolci e tempera di tre colori diversi, per poi infornare il disegno nel microonde, per circa 30 secondi. Chi non avesse avuto microonde o elementi per realizzare questa tecnica, avrebbe potuto usare plastilina o una mistura di schiuma da barba, tempera e colla o pasta di sale. È stato un lavoro molto inclusivo.

Le classi seconde e quarte della primaria di Positano, riflettendo sul tema della salvaguardia dell’ambiente, si sono trasformati slogan viventi, sull’esempio di Greta Thunberg, per comunicare a tutti i comportamenti da adottare per proteggere la Terra.

Gli alunni di classe terza della primaria di Praiano, dopo aver appreso nuove forme di testo poetico, quali l’acrostico e il calligramma, si sono cimentati nella produzione di tali testi dedicati alla Giornata della Terra.

Mentre le classi terze della Primaria di Positano hanno realizzato manifesti con slogan e libricini con pensieri e filastrocche dedicate agli animali della Terra.